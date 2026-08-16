Nekat, Marizka Juwita Kembali Bernyanyi dan Siapkan Album Mini
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Marizka Juwita akhirnya kembali ke industri musik dengan merilis single terbaru berjudul Nekat.
Setelah lebih dari satu tahun banyak menghabiskan waktu di balik layar sebagai songwriter, dia kini datang untuk menyuarakan cerita personal melalui lagu yang mengangkat tema cinta, perbedaan, perpisahan, dan keberanian untuk mengikhlaskan.
Marizka Juwita mengatakan Nekat terinspirasi dari kisah nyata sepasang kekasih yang telah menjalani hubungan selama bertahun-tahun.
Meski masih memiliki rasa sayang yang kuat, hubungan tersebut harus berakhir karena adanya perbedaan mendasar yang membuat keduanya sulit melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.
Menurutnya perpisahan itu bukan terjadi karena hilangnya perasaan. Sebaliknya, keputusan tersebut lahir dari kesadaran bahwa mencintai seseorang terkadang juga berarti memberikan ruang bagi masing-masing untuk menjalani jalan hidupnya.
Keduanya sempat ada keinginan untuk kembali bersama, tetapi keadaan tidak berubah. Pada akhirnya, keduanya memilih untuk nekat melepaskan hubungan dan belajar menerima kenyataan.
“Mencintai tidak selalu berarti memiliki. Kadang melepaskan justru bentuk cinta yang paling berani,” kata Marizka Juwita.
Dari sisi musikalitas, Nekat milik Marizka Juwita hadir dengan warna Pop R&B bernuansa 90-an. Aransemen dibuat groovy, tetapi tetap mempertahankan atmosfer hangat dan organik.
Penyanyi sekaligus penulis lagu, Marizka Juwita kembali ke panggung musik dengan merilis single terbaru bertajuk Nekat.
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