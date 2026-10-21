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Nelayan Hilang di Pantai Ngalur Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Nelayan Hilang di Pantai Ngalur Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
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Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Angga Kurniawan, nelayan gurita yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tergulung ombak di Pantai Ngalur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026). Petugas menemukan korban sekitar empat mil laut dari lokasi awal dilaporkan hilang sebelum mengevakuasi dan menyerahkan jenazah kepada keluarga. Antara/HO - Basarnas Pos SAR Trenggalek

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Angga Kurniawan (31), nelayan gurita asal Desa Kalibatur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang hilang akibat tergulung ombak di Pantai Ngalur ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Rabu (21/10).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Achmad Mugiyono mengatakan, tim menemukan korban mengapung di perairan sekitar empat mil laut dari lokasi awal dilaporkan hilang.

Dia menjelaskan bahwa Tim SAR Gabungan memulai kegiatan pencarian dengan pengarahan dan pembagian search and rescue unit (SRU) sekitar pukul 07.00 WIB. Namun, sekitar pukul 07.05 WIB, tim menerima informasi dari nelayan mengenai penemuan jenazah yang mengapung di laut.

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"Setelah mendapat informasi, Tim SAR Gabungan segera menuju lokasi penemuan jenazah sesuai laporan nelayan," katanya.

Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke daratan sekitar pukul 08.00 WIB untuk diidentifikasi.

Hasil pemeriksaan memastikan jenazah tersebut merupakan Angga Kurniawan, nelayan gurita yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat tergulung ombak.

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Setelah proses identifikasi selesai, petugas menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka.

Pihak keluarga tidak menghendaki pelaksanaan autopsi terhadap korban.

Seorang nelayan yang hilang di Pantai Ngalur ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

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