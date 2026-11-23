jpnn.com - TERNATE - Seorang nelayan dilaporkan belum kembali setelah melaut di perairan Desa Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sejak Minggu (22/11). Tim SAR Gabungan yang menerima laporan tentang peristiwa ini langsung bergerak melakukan pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate Iwan Ramdani di Ternate, Senin, mengatakan operasi SAR melibatkan personel Unit Siaga SAR USS Morotai, masyarakat Desa Bere-Bere dan Desa Kenari, serta keluarga korban.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Senin pukul 07.15 WIT, Tim Rescue USS Morotai bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan kendaraan operasional dan longboat milik masyarakat untuk melakukan pencarian,” katanya di Ternate, Senin (23/11).

Melalui laporan USS Morotai menyebutkan, kata dia, informasi hilangnya nelayan tersebut diterima dari anggota Polsek Bere-Bere pada Senin.

Korban berangkat melaut sekitar pukul 07.00 WIT pada Minggu menggunakan longboat jenis fiber berukuran sembilan meter untuk mencari ikan tuna dan cakalang di rumpon perairan Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, sekitar 12 mil dari pesisir Desa Bere-Bere.

Namun, hingga waktu kepulangan seperti biasanya, korban belum kembali ke rumah. Menurut dia, nelayan dari Desa Bere-Bere dan Desa Kenari sempat melakukan pencarian sekitar pukul 20.00 WIT dengan menyisir perairan rumpon Tanjung Saleh hingga Tanjung Lampu, Desa Sopi, Kecamatan Morotai Jaya. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada USS Morotai untuk meminta bantuan pencarian.

Longboat yang digunakan korban memiliki ciri-ciri berwarna hijau hitam bergaris merah dan menggunakan satu unit mesin berkekuatan 15 PK.