Nelayan Hilang di Perairan Seram Bagian Barat Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - AMBON - Nelayan bernama La Sandi (37), asal Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang sempat hilang kontak selama beberapa hari di perairan setempat akibat kerusakan mesin motor tempel, telah ditemukan dalam kondisi selamat.

Korban ditemukan di sekitar perairan Seram Bagian Barat dengan jarak sekitar 11,26 mil laut dari Desa Kawa setelah hanyut selama beberapa hari akibat kerusakan mesin motor tempel.

"Nelayan tersebut berhasil ditemukan dalam keadaan selamat namun dalam kondisi lemas hari ini di sekitar perairan Kabupaten SBB,” kata Komandan Tim Operasi SAR SBB Renhard Lopis dalam rilis yang diterima di Ambon, Kamis (28/5).

Baca Juga: Nelayan Hilang di Teluk Awang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Selanjutnya, dia mengatakan nelayan tersebut dievakuasi Tim Gabungan menuju Desa Kawa untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Pada hari kedua pencarian, ujar dia, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU) untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik yang telah ditentukan.

Pencarian terus dilakukan hingga pukul 11.15 WIT dan korban ditemukan dalam keadaan selamat sebelum dievakuasi menuju Desa Kawa.

Baca Juga: Petani dan Nelayan Menanggapi Pernyataan Presiden Prabowo Soal Rakyat Desa Enggak Pakai Dolar

Sebelumnya, korban diketahui pergi melaut sejak Senin (25/5) sekitar pukul 10.00 WIT di sekitar perairan Desa Kawa.

Informasi kondisi membahayakan jiwa manusia tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor SAR Ambon pada 27 Mei 2026 setelah korban tidak kunjung kembali.