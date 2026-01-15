Nelayan Hilang di Perairan Siwa Wajo, Tim SAR Gabungan Dikerahkan

menu
Suasana persiapan tim SAR Gabungan untuk melaksanakan operasi SAR pencarian nelayan lansia Aziz daeng Malewa yang dinyatakan hilang di Perairan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang nelayan lanjut usia Aziz Daeng Malewa (56) dinyatakan hilang di perairan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Tim SAR Gabungan dikerahkan dalam operasi pencarian terhadap korban.

"Setelah menerima laporan, kami langsung mengerahkan Rescuer Basarnas Pos SAR Bone untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian," kata Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhamad Arif Anwar, Kamis (15/1).

Dia menjelaskan bahwa dari keterangan pihak keluarga, korban yang merupakan warga Bulepe, Kecamatan Pitumpanua, Wajo, berangkat memancing menggunakan perahu lepa-lepa, Senin (12/1) pagi.

Menurut dia, korban biasanya hanya memancing semalam dan pulang pada pagi hari (Selasa 13/1).

Saat itu korban sempat bertemu dan berpapasan dengan nelayan lainnya di tengah laut.

Korban terlihat sudah persiapan untuk pulang ke daratan. Namun, hingga Rabu (14/1) sore korban belum sampai ke rumah, sehingga membuat keluarga dan warga setempat khawatir dengan melakukan pencarian.

Setelah dicari menggunakan perahu, korban tidak ditemukan. Kemudian, peristiwa itu dilaporkan ke Basarnas Makassar pada Rabu sore untuk dilakukan tindakan operasi SAR.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan aparat setempat bersama instansi terkait untuk melakukan upaya pencarian," ungkap Arif.

