Nelayan Hilang di Perairan Subi, Tim SAR Gabungan Bergerak Pencarian

jpnn.com - NATUNA - Seorang nelayan bernama Arif (26), warga Desa Terayak, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dilaporkan hilang di perairan Pulau Subi. Tim SAR Gabungan bergerak melakukan pencarian terhadap korban.

"Sampai dengan saat ini, Arif belum kembali dan belum dapat dihubungi. Berdasarkan informasi tersebut, Kantor SAR Natuna langsung merespons dengan mengerahkan unsur-unsur terkait," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/SAR) Natuna Abdul Rahman dikonfirmasi dari Natuna, Jumat (19/6).

Arif diketahui berangkat mengantar ransum menuju Kapal Lengkong pada Kamis (18/6) siang dan setelahnya melanjutkan aktivitas melaut seperti biasa. Namun, hingga Jumat pagi, Arif belum kembali sehingga dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Pencarian dilakukan pada Jumat siang setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban. Unsur yang terlibat meliputi Pos Angkatan Laut Subi, Satpol Pamong Praja Kecamatan Subi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kecamatan Subi, serta masyarakat Subi.

Operasi pencarian difokuskan pada koordinat 03°05.512'N 108°41.908'E. Kantor SAR Natuna terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memperluas area pencarian.

Dalam operasi itu, Tim SAR Gabungan Natuna mengerahkan satu unit perahu ringan berkecepatan tinggi milik Kantor SAR Natuna dan empat pompong nelayan. Hingga pukul 18.30 WIB, Tim SAR Gabungan masih mencari korban.

"Kantor SAR Natuna mengimbau kepada masyarakat nelayan di sekitar perairan tersebut apabila menemukan informasi terkait kondisi atau tanda-tanda keberadaan korban agar segera melaporkan kepada Kantor SAR Natuna maupun pihak berwajib," kata Abdul Rahman. (antara/jpnn)