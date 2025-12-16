menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Bangka Belitung » Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Merun Bangka Selatan, Tim SAR Gabungan Bergerak

Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Merun Bangka Selatan, Tim SAR Gabungan Bergerak

Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Merun Bangka Selatan, Tim SAR Gabungan Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim gabungan di Provinsi Babel melakukan pencarian seorang nelayan yang diduga hilang di Perairan Tanjung Merun, Bangka Selatan, Selasa (16/12/2025) dini hari. ANTARA/HO-Humas Kantor SAR Pangkalpinang.

jpnn.com - PANGKALPINANG - Seorang nelayan bernama Sukri (48) diduga hilang di perairan Tanjung Merun, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.

Tim Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Babel yang mendapatkan laporan kemudian melakukan pencarian terhadap nelayan tersebut.

"Kami menerima informasi adanya nelayan atas nama Sukri (48) yang diduga hilang dari atas kapal saat sedang melaut di perairan tersebut, pada dini hari ini," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Mikel Rachman Junika di Pangkalpinang, Selasa.

Baca Juga:

Setelah menerima informasi dari perangkat Desa Tanjung Merun, pihaknya langsung menerjunkan satu tim rescue untuk mencari keberadaan korban.

“Informasi itu kami terima hari ini dan tim segera dikirim, kami melakukan penyisiran di permukaan air sekitar lokasi kejadian. Semoga pencarian ini segera membuahkan hasil," imbuhnya.

Kronologi Kejadian

Baca Juga:

Kronologi kejadian bermula saat korban berangkat mencari ikan dari Pelabuhan Sadai, Senin (15/12), pukul 15.00 WIB.

Korban menggunakan KM Sinar Surya (3 GT) dan berangkat beriringan dengan kapal milik iparnya, Amir.

Seorang nelayan asal Bangka Selatan, Sukri, hilang di perairan Tanjung Merun. Tim SAR Gabungan bergerak melakukan pencarian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI