menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Riau » Nelayan Hilang di Pulau Sunyut, Tim SAR Gabungan Bergerak Lakukan Pencarian

Nelayan Hilang di Pulau Sunyut, Tim SAR Gabungan Bergerak Lakukan Pencarian

Nelayan Hilang di Pulau Sunyut, Tim SAR Gabungan Bergerak Lakukan Pencarian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Proses pencarian korban di Pulau Laut pada Senin (18/5/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Natuna

jpnn.com - NATUNA - Seorang nelayan pencari kepiting dilaporkan hilang di Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan operasi pencarian terhadap korban seorang pria bernama Ica Kusuma (40) tersebut.

Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan laporan kehilangan diterima pada Senin pagi dari keluarga korban.

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban berangkat ke Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut, bersama rekannya bernama Danil, Minggu (17/5) sekitar pukul 23.00 WIB untuk mencari kepiting.

Sekitar Senin dini hari, lanjut dia, rekan korban selesai mencari kepiting dan menunggu di tepian pantai. Karena korban tak kunjung datang, Danil kembali ke lokasi awal saat mereka berpisah, namun Ica Kusuma juga tidak ada.

"Menurut Danil, korban terakhir terlihat bersama di sekitar Pulau Sunyut pada koordinat 4° 39.678'N 107° 58.130'E. Lokasi tersebut berjarak 4,9 km dengan heading 114° dari Unit Siaga SAR Pulau Laut," ucapnya.

Baca Juga:

Segera setelah laporan diterima, kata dia, Kantor SAR Natuna segera menurunkan tim menuju lokasi terakhir korban dilaporkan terlihat.

Tim yang dikerahkan terdiri dari unsur Unit Siaga SAR Pulau Laut, Posal Pulau Laut, Polsek Pulau Laut, Koramil Pulau Laut, serta potensi SAR masyarakat.

Seorang nelayan pencari kepiting hilang di Pulau Sunyut, Natuna, Kepri. Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap korban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI