Nelayan Hilang di Teluk Awang Lombok Tengah, Tim SAR Bergerak Melakukan Pencarian
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seorang nelayan bernama Darmawan (46) dilaporkan hilang di perairan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Korban dilaporkan hilang Senin malam," kata Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah, Selasa (26/5).
Tim SAR Gabungan Mataram terus melakukan pencarian terhadap warga Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, itu.
Adapun peristiwa bermula saat korban berangkat melaut pada pukul 16.30 WITA. Namun, selang tiga jam kemudian, tepatnya pukul 19.30 WITA, warga setempat menemukan sampan milik korban dalam kondisi kosong.
"Upaya pencarian mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Nampar Selatan hanya menemukan pakaian korban di area keramba serta tali sampan dalam keadaan terputus," ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa temuan tersebut mengindikasikan bahwa korban diduga terjatuh ke laut saat berupaya mengamankan perahunya akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi.
Oleh karena itu, pihaknya telah memberangkatkan personel beserta peralatan pendukung ke lokasi kejadian.
"Kami dari Unit Siaga SAR Mandalika telah mengerahkan personel dan peralatan pendukung,” katanya.
