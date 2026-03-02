Nelayan Hilang Ditemukan Meninggal Dunia di Pantai Banyuates

jpnn.com - SAMPANG - Seorang nelayan asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Andi Yuswandi (37) ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia di Pantai Banyuates, Minggu (1/3). Jasad korban dievakuasi tim gabungan dari Polri, TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan.

"Korban bernama Andi Yuswandi (37), seorang nelayan asal Dusun Pesisir, Desa Sepuluh, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan. Jenazah korban telah diantarkan ke rumah duka," kata Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, Minggu (1/3) malam.

Eko menuturkan, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak kaku di tepi pantai dengan kondisi tubuh yang sudah membiru dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Korban kali pertama ditemukan oleh Afdan Amirul Abror (16) bersama Rivandi (17), nelayan asal Banyuates yang berangkat ke pantai untuk mengambil jaring ikan. Setelah tiba di tepi pantai, kedua orang tersebut melihat sesosok mayat dalam posisi terlentang.

"Kedua orang ini langsung melaporkan penemuan mayat tersebut ke aparat desa setempat dan aparat desa melaporkan ke Polres dan BPBD Pemkab Sampang," katanya.

Dari hasil penelusuran sementara, korban sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut.

Pada Kamis (26/2) sekitar pukul 22.00 WIB, korban pulang dari melaut, kemudian kembali ke laut seorang diri pada Jumat dini hari (27/2) sekitar pukul 01.20 WIB untuk menjaring ikan.

Sejak saat itu, korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya keluarga melapor ke pihak kepolisian.