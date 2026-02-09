Nelayan Hilang Saat Melaut, BPBD Makassar Bergerak Melakukan Pencarian
jpnn.com - MAKASSAR - Seorang nelayan hilang saat melaut di sekitar perairan Pelabuhan Pelindo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Korban yang dilaporkan menghilang, yakni Hery (43), warga Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mendapat laporan kejadian ini langsung mengerahkan tim untuk melakukan pencarian. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan pencarian telah dilakukan dan belum membuahkan hasil.
"Kami menerima laporan ada nelayan yang menghilang saat melaut dan kami pun langsung merespons itu dengan mengerahkan tim untuk menyusuri perairan di lokasi dilaporkan hilang," kata dia didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Makassar Andi Arfan bersama unsur terkait lainnya di Makassar, Senin (9/2).
Menurut keterangan pihak keluarga, korban berangkat melaut untuk mencari ikan pada Minggu (8/2), sekitar pukul 04.00 WITA di wilayah perairan sekitar Pelabuhan Pelindo. Informasi tersebut disampaikan oleh kakak korban, Sahrul (53).
Namun, sekitar pukul 09.10 WITA, pihak keluarga menerima kabar bahwa perahu milik korban telah ditemukan dalam kondisi kosong tanpa keberadaan Hery di dalamnya.
"Begitu ada laporan kami segera melakukan koordinasi dengan unsur terkait dan melaksanakan upaya pencarian di lokasi kejadian," ungkap Fadli.
Pencarian dilakukan dengan penyisiran perairan di sekitar area penemuan perahu serta pemantauan intensif di titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban hilang.
BPBD Kota Makassar memastikan proses pencarian masih terus berlangsung dan perkembangan terbaru akan disampaikan sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan.
