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Nelayan Hilang Saat Melaut di Perairan Areguling Lombok, Tim SAR Lanjutkan Pencarian

Nelayan Hilang Saat Melaut di Perairan Areguling Lombok, Tim SAR Lanjutkan Pencarian
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Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Areguling Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB di Lombok Tengah, Kamis (3/9/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seorang nelayan bernama Suparta (43) dilaporkan hilang saat melaut di perairan Pantai Areguling, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (2/9). Saat ini, Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian terhadap nelayan tersebut.

"Seluruh unsur yang terlibat kembali melakukan pencarian dengan mengoptimalkan sumber daya dan peralatan yang ada dengan memperluas penyisiran di perairan Pantai Areguling dan wilayah sekitar," kata Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika I Gde Eka Suarjana di Lombok Tengah, Kamis (3/9).

Dia menjelaskan bahwa nelayan itu merupakan warga Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Korban diketahui pergi melaut untuk mencari cumi-cumi pada Rabu (2/9) sekitar pukul 07.00 WITA, namun hingga pukul 13.00 WITA korban belum kembali.

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Informasi kejadian diterima Kantor SAR Mataram melalui Polair Polda NTB pada Rabu malam. Sebelumnya, sekitar pukul 15.30 WITA perahu milik korban ditemukan oleh nelayan setempat di perairan Pantai Areguling dalam kondisi bagian dek bawah jebol dan mengalami kebocoran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Mataram memberangkatkan Tim Rescue Unit Siaga SAR Mandalika dengan membawa perahu karet serta peralatan pendukung lainnya pada Kamis (3/9).

Setibanya di lokasi, tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan unsur yang ada dan bersama nelayan setempat melakukan pencarian di sekitar lokasi ditemukan perahu korban. "Namun, sampai dengan pencarian dihentikan sementara, korban masih belum ditemukan,” ujarnya.

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Dalam operasi SAR tersebut, Tim SAR Gabungan melibatkan Tim Rescue Unit Siaga SAR Mandalika, Polairud Polda NTB, Polairud Polres Lombok Tengah, Polsek Kuta, Babinsa Kuta, Damkarmat Lombok Tengah, serta nelayan dan masyarakat setempat.

Kantor SAR Mataram mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, untuk selalu memperhatikan kondisi keselamatan sebelum melaut serta membawa perlengkapan keselamatan untuk mengantisipasi kondisi darurat di laut.

Seorang nelayan bernama Suparta (43) dilaporkan hilang saat melaut di perairan Pantai Areguling, Kabupaten Lombok Tengah.

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