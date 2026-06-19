Nelayan Hilang Saat Melaut di Perairan Batam, Tim SAR Bergerak

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang nelayan Jafaar (50) diduga terjatuh dan hilang di sekitar perairan Tanjung Budus, Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli mengatakan korban dilaporkan hilang pada Kamis (18/6), sekitar pukul 16.00 WIB. "Laporan kejadian itu disampaikan kerabat korban melalui Com Center SAR Tanjungpinang pada Jumat (19/6) pukul 06.45 WIB," kata Fazzli di Tanjungpinang, Jumat.

Saat ini, Tim SAR Gabungan tengah melakukan operasi pencarian terhadap yang merupakan warga Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Batam, itu. Berdasarkan laporan, Fazzli menjelaskan peristiwa bermula ketika korban Jafaar pergi melaut sendirian menggunakan longboat pada Kamis (18/6), sekitar pukul 13.00 WIB.

Tiga jam berselang atau tepatnya pada pukul 16.00 WIB, warga setempat dikejutkan dengan penemuan longboat milik korban mengapung di sekitar perairan Tanjung Budus. Saat ditemukan, kondisi mesin kapal masih dalam keadaan menyala, namun korban sudah tidak berada di atasnya.

Baca Juga: FISH UNJ Berdayakan Nelayan Perempuan Pulau Pari Lewat Penguatan Literasi Berbasis SDGs

Pihak keluarga bersama masyarakat setempat sempat melakukan upaya pencarian mandiri, namun hingga saat ini keberadaan Jafaar yang diketahui memiliki riwayat penyakit asma tersebut masih belum ditemukan.

Setelah menerima laporan kejadian itu, kata Fazzli, Tim Rescue Kantor SAR Tanjungpinang yang berkekuatan enam personel langsung bergerak menuju lokasi kejadian perkara (LKP) menggunakan Rigid Bouyancy Boat (RBB).

Lokasi pencarian tersebut berjarak sekitar 14,5 nautical mile (Nm) dari Dermaga Dompak, Tanjungpinang.

Operasi pencarian hari pertama ini melibatkan unsur SAR gabungan dari Kantor SAR Tanjungpinang, Ditpolair Polda Kepri, Pol Air Polresta Barelang dan Polsek Galang.

Selain aparat penegak hukum dan tim penyelamat, para nelayan sekitar beserta masyarakat setempat turut bahu-membahu menyisir area perairan guna mempercepat penemuan korban. "Perkembangan lebih lanjut mengenai hasil operasi gabungan ini akan disampaikan secara berkala," kata Fazzli. (antara/jpnn)