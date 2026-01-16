Nelayan Hilang Terjatuh dari Kapal di Perairan Lontar

jpnn.com - SERANG - Seorang nelayan bernama Andi (30) dilaporkan hilang setelah terjatuh dari kapal saat mencari ikan di perairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.

Basarnas Banten mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian terhadap korban.

Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Basarnas Banten, Rizky Dwianto membenarkan informasi adanya kecelakaan kapal (Man Over Board) tersebut.

"Kami menerima informasi dari Pusdalops BPBD pada pukul 10.50 WIB bahwa ada satu orang nelayan yang jatuh ke laut. Tim rescue langsung kami kerahkan menuju lokasi kejadian," ujar Rizky di Serang, Jumat (16/1).

Berdasar keterangan yang dihimpun, Andi (30) merupakan warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa.

Peristiwa yang menimpa Andi terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, korban bersama rekannya sedang melakukan aktivitas penarikan jaring di tengah laut.

"Namun, saat proses penarikan jaring berlangsung, korban terjatuh ke laut dan hingga saat ini belum ditemukan," katanya.

Lokasi kejadian berada pada koordinat 106°18'20.21” BT dan 05°57'32.23” LS, atau berjarak sekitar 24,46 kilometer dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.