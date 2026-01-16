Nelayan Lansia Hilang di Perairan Siwa Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - MAKASSAR - Aziz Daeng Malewa (56), seorang nelayan lanjut usia yang sebelumnya dinyatakan hilang selama tiga hari saat pergi memancing di perairan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (15/1), akhirnya ditemukan. Nelayan itu ditemukan dalam kondisi selamat.

"Korban yang dinyatakan hilang telah ditemukan oleh nelayan Tamborasi," kata Anggota Basarnas Makassar Hamsidar yang melaporkan informasi tersebut, Kamis (15/1).

Korban ditemukan nelayan setempat sekitar pukul 08.00 WITA. Informasi tersebut didapatkan tadi siang, sebab terjadi kendala jaringan komunikasi di lapangan.

"Kendala di lapangan jaringan komunikasi. Nelayan yang menemukan, korban langsung dievakuasi ke Dusun IV, Desa Tamborasi, Kecamatan Iwomendaa, Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara)," ungkapnya.

Adanya kabar berita tersebut, pihak keluarga bersyukur dan langsung menjemput korban di lokasi setempat dengan menggunakan perahu kapal nelayan.

Sebelumnya, dari keterangan pihak keluarga, kata dia, korban merupakan warga Bulepe, Kecamatan Pitumpanua, Wajo, yang pada Senin (12/1) pagi berangkat memancing menggunakan perahu lepa-lepa.

Biasanya, lanjut dia, korban hanya memancing semalam dan pulang pada pagi hari (Selasa, 13/1). Saat itu korban sempat bertemu dan berpapasan dengan nelayan lainnya di tengah laut.

Korban terlihat sudah persiapan untuk pulang ke daratan. Namun hingga Rabu (14/1) sore korban belum sampai ke rumah, sehingga membuat keluarga dan warga setempat khawatir dengan melakukan pencarian.