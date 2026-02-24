Nelayan Lansia Hilang Saat Melaut di Sebuku Kalsel, Tim SAR Bergerak Lakukan Pencarian

jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang nelayan lanjut usia (lansia) Ridwan (71) dilaporkan hilang saat melaut di perairan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sejak Senin (23/2) sore. Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap korban.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan warga Tanjung Pelayar Pulau Laut itu belum kembali ke rumah setelah berangkat mencari ikan. “Kami menerima laporan dari Pos AL Sebuku,” kata I Putu Sudaya di Banjarmasin, Selasa (24/2).

Dia menambahkan bahwa setelah menerima informasi itu, pihaknya memberangkatkan satu tim rescue dari Pos SAR Kotabaru menggunakan RIB 02 Banjarmasin.

“Pencarian hari ini fokus menyisir area sekitar titik terakhir korban dilaporkan mencari ikan di perairan Pulau Sebuku,” ujarnya.

Berdasarkan informasi keluarga, korban biasanya diperkirakan kembali sekitar pukul 20.00 WITA. Namun, hingga waktu tersebut, perahu maupun keberadaan korban belum diketahui.

Keluarga dan warga setempat lebih dahulu melakukan pencarian secara mandiri sebelum melaporkan kejadian itu kepada aparat setempat.

Putu mengatakan lima personel rescue diterjunkan dalam operasi tersebut dengan estimasi waktu tempuh sekitar dua jam perjalanan laut menuju lokasi pencarian.

Tim dilengkapi peralatan pendukung operasi air, termasuk Aqua Eye untuk membantu mendeteksi objek di bawah permukaan air.