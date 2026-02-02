Nelayan Tenggelam di Sungai Aluh-Aluh Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang nelayan yang diduga tenggelam di Sungai Desa Simpang Warga, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Korban bernama Ardiansyah (61) dilaporkan hilang sejak Minggu sore (1/2) dan ditemukan Tim SAR Gabungan pada Senin pagi sekitar 20 meter dari titik awal korban tenggelam.
Korban ditemukan pada pukul 05.20 WITA setelah upaya pencarian intensif yang dilakukan sejak hari pertama laporan diterima oleh Kantor SAR Banjarmasin.
"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing sesuai prosedur," kata Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana di Banjarmasin, Senin (2/2).
Putu menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban serta mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian.
Tim Rescue Kantor SAR Banjarmasin dikerahkan ke lokasi kejadian dengan membawa berbagai peralatan pendukung, di antaranya rubber boat, aquaeye, serta perlengkapan selam untuk memaksimalkan pencarian di sungai.
Dalam pelaksanaan operasi, ucapnya, Tim SAR gGabungan menghadapi sejumlah kendala, seperti akses jalan menuju lokasi kejadian yang terendam banjir, serta arus sungai yang cukup deras.
Meski demikian, jelasnya, koordinasi antara unsur SAR, aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat setempat terus dilakukan guna memperluas area pencarian.
Nelayan tenggelam di Sungai Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalsel, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
