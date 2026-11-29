Nelayan Waimlabat Bergembira Bisa Keringkan Ikan Tanpa Menjemur di Tempat Terbuka
jpnn.com, SORONG - Nelayan Kampung Waimlabat bergembira, karena mereka tidak lagi menghentikan penjemuran ikan setiap kali hujan turun.
Itu setelah warga kampung di Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, memiliki ruang pengering ikan bertenaga surya yang mereka bangun bersama Tim 7 Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Brawijaya (UB).
Ruang pengering berukuran 3 × 4 meter itu memanfaatkan panas matahari untuk mencapai suhu di atas 50 derajat Celsius tanpa pasokan listrik dari jaringan.
Di dalam ruangan tertutup, ikan terlindung dari hujan, debu, dan serangga selama proses pengeringan.
Fasilitas ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan hasil produksi warga lainnya.
Kepala Kampung Waimlabat Yusup Rumpaisum mengatakan fasilitas tersebut menjawab salah satu kendala warga dalam mengolah hasil tangkapan.
“Kami baru tahu ada cara pengeringan seperti ini," ungkap Yusup dalam keterangannya, Minggu (29/11).
Dia mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih karena sudah dibantu.
ruang pengering ikan bertenaga surya yang dibangun bersama TEP 7 UB menjawab salah satu kendala nelayan Waimlabat dalam mengolah hasil tangkapan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran 19.960 Batang Rokok Ilegal di Sorong
- Sesuai Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao jadi Briket
- Ini Alasan Gerindra Papua Barat Daya Dukung Sufmi Dasco Isi Kursi Wapres
- Terima Sertifikat Hak Milik, Para Transmigran Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo
- Gus Muhaimin Kukuhkan Pengurus Gerbang Tani, Siap Perjuangkan Nasib Petani-Nelayan
- Ikut Jaga Tradisi Nelayan Cituis, CSR PIK2 Hadir demi Dukung Masyarakat Pesisir