jpnn.com, SORONG - Nelayan Kampung Waimlabat bergembira, karena mereka tidak lagi menghentikan penjemuran ikan setiap kali hujan turun.

Itu setelah warga kampung di Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, memiliki ruang pengering ikan bertenaga surya yang mereka bangun bersama Tim 7 Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Brawijaya (UB).

Ruang pengering berukuran 3 × 4 meter itu memanfaatkan panas matahari untuk mencapai suhu di atas 50 derajat Celsius tanpa pasokan listrik dari jaringan.

Di dalam ruangan tertutup, ikan terlindung dari hujan, debu, dan serangga selama proses pengeringan.

Fasilitas ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan hasil produksi warga lainnya.

Kepala Kampung Waimlabat Yusup Rumpaisum mengatakan fasilitas tersebut menjawab salah satu kendala warga dalam mengolah hasil tangkapan.

“Kami baru tahu ada cara pengeringan seperti ini," ungkap Yusup dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Dia mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih karena sudah dibantu.