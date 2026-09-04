Nellava Group dan Emas Now Tempuh Jalur Hukum Terkait Konten Negatif di Medsos
jpnn.com, JAKARTA - Nellava Group dan Emas Now resmi mengambil langkah hukum dengan melayangkan laporan dan pengaduan ke pihak kepolisian terkait sejumlah konten serta aktivitas digital di media sosial dan platform ulasan daring yang dinilai menyudutkan perusahaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme resmi, sekaligus menjaga kepentingan pelanggan, karyawan, mitra usaha, dan keberlangsungan perusahaan.
Perusahaan menegaskan bahwa laporan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran.
Seluruh bukti dan informasi pendukung akandisampaikan kepada pihak berwenang untuk diverifikasi sesuai proses hukum yang berlaku.
“Kami memilih jalur hukum karena kami percaya setiap persoalan harus diselesaikanberdasarkan bukti dan proses yang objektif, bukan melalui perdebatan di media sosial,” ujar Marketing Director Nellava Group Alif Fauzan.
Tidak Anti-Kritik
Manajemen menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasikritik maupun keluhan konsumen. Perusahaan tetap membuka ruang bagi pelanggan untukmenyampaikan pengalaman, kritik, maupun pengaduan melalui kanal resmi.
“Jika ada pelayanan yang kurang baik, kami ingin mengetahuinya. Jika ada kesalahan, kami akan mengevaluasi dan memperbaikinya. Kritik konsumen merupakan bagian penting dariproses perusahaan untuk berkembang,” jelas Fauzan.
Nellava Group dan Emas Now resmi mengambil langkah hukum dengan melayangkan laporan dan pengaduan ke pihak kepolisian terkait konten yang menyudutkan perusahaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hayden Panettiere Meninggal, Unggahan Terakhir di Medsos Jadi Sorotan
- Menjelang HUT RI, Qodari Imbau Masyarakat Tenang dan Bijak Terima Informasi di Medsos
- Pakar Dorong Polri Menindak Tegas Penyebar Konten Manipulatif & Provokatif di Medsos
- Strategi Medsos Dorong Penjualan Bintang Mobil Sidoarjo hingga Puluhan Unit per Hari
- Tak Terima MBG Disebut Gerus Anggaran Negara, Sudaryono: Saya Gemas Melihat Medsos
- Algoritma Perkuat Paparan Radikalisme di Ruang Digital, Orang tua Diminta Cermati Perubahan Komunikasi Anak