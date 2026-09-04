Nellava Group dan Emas Now Tempuh Jalur Hukum Terkait Konten Negatif di Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Nellava Group dan Emas Now resmi mengambil langkah hukum dengan melayangkan laporan dan pengaduan ke pihak kepolisian terkait sejumlah konten serta aktivitas digital di media sosial dan platform ulasan daring yang dinilai menyudutkan perusahaan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme resmi, sekaligus menjaga kepentingan pelanggan, karyawan, mitra usaha, dan keberlangsungan perusahaan.

Perusahaan menegaskan bahwa laporan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran.

Seluruh bukti dan informasi pendukung akandisampaikan kepada pihak berwenang untuk diverifikasi sesuai proses hukum yang berlaku.

“Kami memilih jalur hukum karena kami percaya setiap persoalan harus diselesaikanberdasarkan bukti dan proses yang objektif, bukan melalui perdebatan di media sosial,” ujar Marketing Director Nellava Group Alif Fauzan.

Tidak Anti-Kritik

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Manajemen menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasikritik maupun keluhan konsumen. Perusahaan tetap membuka ruang bagi pelanggan untukmenyampaikan pengalaman, kritik, maupun pengaduan melalui kanal resmi.

“Jika ada pelayanan yang kurang baik, kami ingin mengetahuinya. Jika ada kesalahan, kami akan mengevaluasi dan memperbaikinya. Kritik konsumen merupakan bagian penting dariproses perusahaan untuk berkembang,” jelas Fauzan.