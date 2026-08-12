Nenek 88 Tahun Jadi Korban Penjambretan di Bandung, Polisi Buru Pelaku

jpnn.com - BANDUNG - Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8/2026). Penjambretan itu membuat korban kehilangan kalung emas.

Kapolsek Andir Kompol Taryono mengatakan kejadian berawal saat korban keluar dari rumah untuk melihat suasana di luar sekitar pukul 20.15 WIB. Dia kemudian berjalan ke arah mulut gang.

"Kemudian, sesampainya di depan gang ada satu pengendara kendaraan roda dua yang menghampiri korban," kata Taryono saat ditemui di Mapolsek Andir, Rabu (12/8).

Pengendara yang diduga pelaku itu kemudian melancarkan aksi kejahatannya. Kalung emas yang digunakan korban diambil paksa. Lalu, pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. "Saat itu juga korban diambil kalung emasnya," ujarnya.

Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut langsung menuju ke lokasi guna olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi, dan mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

"Kami dari Polsek Andir sudah melakukan pengecekan ke TKP dan kami saat ini masih mengumpulkan bukti CCTV baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi," ucapnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diketahui beraksi seorang diri. Hal itu diketahui dari rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi. Namun, identitas terduga pelaku belum diketahui.

"Untuk terduga pelaku sesuai dengan CCTV yang sudah kami dapatkan, pelaku hanya sendirian menggunakan kendaraan sepeda motor dan menggunakan jaket warna oranye," tuturnya.