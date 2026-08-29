Nenek 89 Tahun di Sukarami Palembang Tewas Mengenaskan di Tangan Cucu Sendiri
jpnn.com, PALEMBANG - Seorang lansia bernama Maria Then Sui, 89, mengembuskan napas terakhir dengan kondisi luka bakar mencapai 90 persen setelah diduga dilempar botol berisi bahan bakar Pertalite oleh cucu kandungnya sendiri di Jalan Batujajar, Palembang.
Insiden memilukan tersebut terjadi di kediaman korban yang berlokasi di Jalan Batujajar, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 06.50 WIB.
Peristiwa bermula saat korban sedang beraktivitas di area dapur rumahnya.
Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku diduga melemparkan botol berisi cairan Pertalite ke arah korban.
Nahas, cairan berisiko tinggi tersebut langsung menyambar tubuh korban yang posisinya sedang berada sangat dekat dengan kompor yang menyala, memicu api besar seketika.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.50 WIB. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka bakar yang dideritanya.
Namun, setelah beberapa jam menjalani perawatan, Maria dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.00 WIB.
Anak korban Chen Chen (47) mengatakan, saat kejadian Merin datang ke rumah sambil marah-marah dan langsung menuju dapur.
Seorang lansia bernama Maria Then Sui, 89, tewas terbakar setelah diduga dilempar botol berisi bahan bakar Pertalite oleh cucu kandungnya.
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