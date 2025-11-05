menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Nenek Dirampok dan Dibunuh di Jombang, Lalu Jasadnya Dibakar

Nenek Dirampok dan Dibunuh di Jombang, Lalu Jasadnya Dibakar

Nenek Dirampok dan Dibunuh di Jombang, Lalu Jasadnya Dibakar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra di Jombang, Jawa Timur, Selasa (4/11/2025). ANTARA/HO-Polres Jombang

jpnn.com, JOMBANG - Polisi menangkap satu pelaku pembunuhan seorang nenek warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

"Sampai saat ini masih mengamankan satu orang, dan penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif pada yang bersangkutan, kami masih dalami," ujar Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra.

Namun, dia masih enggan mengungkapkan identitas terduga pelaku itu.

Baca Juga:

Kasus tersebut, kata dia, berawal dari perampokan dengan korban Mutmainah (74), warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Selama ini, korban tinggal seorang diri. Anak-anaknya berada di luar kota. Yang sering menjenguk adalah adik korban, karena mengerjakan sawah milik korban.

Korban diketahui tidak ada di rumah pada Senin (3/11). Setelah adik korban masuk ke rumahnya, ternyata tidak mendapati korban.

Baca Juga:

Selain itu, di alas tidur juga ada bercak darah, sehingga langsung menghubungi kerabat dan polisi.

Hingga kemudian, ada informasi sesosok mayat dalam kondisi terbakar pada Senin (3/11) malam di Kabupaten Lamongan, tepatnya tepi hutan Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Lamongan.

Seorang nenek di Jombang menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Jasadnya ditemukan terbakar di Lamongan.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI