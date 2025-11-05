Nenek Dirampok dan Dibunuh di Jombang, Lalu Jasadnya Dibakar

jpnn.com, JOMBANG - Polisi menangkap satu pelaku pembunuhan seorang nenek warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

"Sampai saat ini masih mengamankan satu orang, dan penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif pada yang bersangkutan, kami masih dalami," ujar Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra.

Namun, dia masih enggan mengungkapkan identitas terduga pelaku itu.

Kasus tersebut, kata dia, berawal dari perampokan dengan korban Mutmainah (74), warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Selama ini, korban tinggal seorang diri. Anak-anaknya berada di luar kota. Yang sering menjenguk adalah adik korban, karena mengerjakan sawah milik korban.

Korban diketahui tidak ada di rumah pada Senin (3/11). Setelah adik korban masuk ke rumahnya, ternyata tidak mendapati korban.

Selain itu, di alas tidur juga ada bercak darah, sehingga langsung menghubungi kerabat dan polisi.

Hingga kemudian, ada informasi sesosok mayat dalam kondisi terbakar pada Senin (3/11) malam di Kabupaten Lamongan, tepatnya tepi hutan Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Lamongan.