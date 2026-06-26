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Nenek Nurhayati Hilang di Lingga Kepri Belum Ditemukan, Tim SAR Terus Melakukan Pencarian

Nenek Nurhayati Hilang di Lingga Kepri Belum Ditemukan, Tim SAR Terus Melakukan Pencarian
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Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang nenek berusia 68 tahun yang dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (25/6/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang nenek berusia 67 tahun dilaporkan hilang di wilayah Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).

Korban lansia itu diketahui bernama Nurhayati, warga Dusun I RT 001/RW 005, Kecamatan Singkep Barat.

"Informasi kejadian ini kami terima dari Unit Siaga SAR Lingga pagi (Kamis 25/6) tadi sekitar pukul 06.50 WIB," kata Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli di Tanjungpinang, Kamis (25/6).

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Kantor SAR Tanjungpinang yang mendapat laporan atas peristiwa itu langsung melaksanakan operasi pencarian terhadap korban.

Berdasar informasi yang diterima, Fazzli mengatakan bahwa korban terakhir terlihat berada di rumahnya pada Selasa (23/6).

Lalu, lanjut dia, sekitar pukul 15.40 WIB korban dimandikan oleh keluarga sebelum ditinggalkan sementara untuk berjualan di warung yang berada di depan rumah.

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Saat dilakukan pengecekan kembali sekitar pukul 18.07 WIB, korban sudah tidak berada di dalam kamar.

Hingga saat ini keberadaan korban belum diketahui.

Nenek Nurhayati dilaporkan hilang di Lingga, Kepri, masih belum ditemukan. Tim SAR terus melakukan pencarian.

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