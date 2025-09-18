Nenek Vika Kolesnaya tak Sabar Menanti Kehadiran Sang Cucu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan antusisme keluarga Vika Kolesnaya menjelang kelahiran anak pertamanya.

Menurut Billy, keluarga dari sang istri meminta untuk segera dijenguk ke Belarus setelah anaknya lahir.

Dalam sebuah pertemuan virtual melalui Zoom, Billy Syahputra berbagi suasana acara gender reveal dengan keluarga Vika yang berada di Belarus.

Orang tua Vika sangat ingin mengetahui kabar tentang kelahiran cucu mereka, dan tak sabar ingin bertemu.

"Nenek Vika bahkan pernah berpesan, 'kalau kalian berdua datang ke sini, harus bawa cucu, ya'," kata Billy di kawasan Jakarta Selatan.

Billy menambahkan keduanya berencana untuk segera terbang ke Belarus setelah Vika melahirkan.

Namun, dia akan memastikan keamanan dan kenyamanan bayinya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk terbang ke kampung halaman sang istri.

"Tunggu anak kuat lah, sekitar beberapa bulan, gitu," tuturnya.