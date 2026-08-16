Neng Eem MPR Nilai Pidato Prabowo Berikan Penegasan Arah Pembangunan RI

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamaz Zulfa Hiz menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penegasan penting mengenai arah pembangunan Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dia mengatakan, pernyataan Presiden pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan sekadar tujuan akhir sudah sejalan dengan semangat konstitusi yang menjadi pijakan PKB dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurut Eem, prinsip tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan pengelolaan kekayaan alam ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Neng Eem.

Lebih lanjut, PKB memberi apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61 persen pada kuartal 1 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026.

Pertumbuhaan ekonomi ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang bisa memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat secara luas dan merata.

Sementara Terkait dengan investasi, seperti disampaikan Presiden dalam pidatonya yang menyampaikan realisasi investasi Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Sementara pada semester pertama 2026, investasi disebut mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.