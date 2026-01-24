Nera Agro Mandiri dan Yayasan Trisakti Berkolaborasi, Garap 80 Hektar Jagung Hibrida

jpnn.com, CIANJUR - Yayasan Trisakti melalui PT Cirata Wahana Pesona Sakti (CWPS) resmi menjalin kerja sama (MoU) strategis dengan CV. Nera Agro Mandiri dalam pengelolaan dan produksi jagung hibrida.

Pengelolaan itu dilakukan di lahan milik Trisakti seluas ±80 hektar yang berlokasi di Desa Mande, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur.

Pertemuan ini digelar di Kantor Yayasan Trisakti, Kampus C Trisakti, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.Kav 85 Gedung C, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,

Kerja sama ini dilandasi oleh rekam jejak serta kapasitas CV. Nera Agro Mandiri yang dinilai mumpuni dalam pengelolaan pertanian modern dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Himawan saat memberikan sambutan mewakili H. Abdul Karim, Direktur Utama PT CWPS.

“CV. Nera Agro Mandiri memiliki pengalaman dan kompetensi yang kuat. Kami melihat adanya kesamaan visi dalam pengelolaan lahan pertanian yang produktif, profesional, dan memberi manfaat luas,” ujar Himawan dalam sambutannya, (22/01).

Sementara, Komisaris CV. Nera Agro Mandiri, Alfian Syukur, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi tersebut. Ia menekankan bahwa proses dialog yang intens menjadi fondasi utama tercapainya kesepahaman bersama.

“Kerja sama ini lahir dari komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Kami memiliki spirit yang sama untuk mengelola lahan secara optimal, menghadirkan manfaat bagi kedua belah pihak, sekaligus memberdayakan petani di sekitar lokasi,” jelas Alfian.