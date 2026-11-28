jpnn.com, JAKARTA - Lagu klasik 'Pergi Tanpa Pamit' kembali hadir dengan interpretasi baru sebagai soundtrack film terbaru karya sutradara dan penulis naskah Nia Dinata, Berbagi Suami 2.0.

Diciptakan oleh mendiang Leo Masengi pada era 1950-an dan dipopulerkan oleh Nina Kirana, lagu yang mengangkat kisah kerinduan dan kehilangan ini kini dibawakan ulang oleh Nesia Ardi bersama Orkes Gascaro, dengan aransemen musik garapan Mondo Gascaro.

Versi terbaru Pergi Tanpa Pamit menghadirkan pendekatan musikal yang lebih intim dan reflektif, selaras dengan perjalanan emosional para karakter dalam film.

Mengangkat tema kerinduan, kehilangan, dan penantian, Pergi Tanpa Pamit menggambarkan perjalanan seseorang dalam mencari sosok yang telah pergi tanpa meninggalkan kepastian.

Melalui lirik yang puitis, lagu itu membawa pendengar pada situasi ketika harapan untuk kembali bertemu harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak selalu memberikan jawaban.

Kisah tersebut memiliki keterkaitan dengan Berbagi Suami 2.0, yang mengeksplorasi kompleksitas hubungan dan dinamika kehidupan keluarga dalam konteks poligami, termasuk luka emosional yang dialami oleh para istri dan anak-anak.

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Pemilihan lagu itu menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman sinematik yang lebih utuh. Musik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap adegan, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan melalui dialog maupun visual.

Nia Dinata, sutradara dan penulis naskah Berbagi Suami 2.0, mengungkapkan Pergi Tanpa Pamit memiliki kedalaman emosi yang mengiringi perjalanan para karakter dalam Berbagi Suami 2.0.