Nestapa Perjalanan Timnas U-17 Indonesia Bersama Si Kurus, Mentok di Fase Grup

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala Asia U-17 2026 lebih cepat setelah gagal menembus babak perempat final.

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tersingkir di fase grup seusai kalah 1-3 dari Jepang pada laga yang digelar di Lapangan A King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026).

Hasil ini menjadi kekalahan kedua Garuda Muda setelah sebelumnya takluk 0-2 dari Qatar.

Sebelumnya, Putu Ekayana dan kolega sempat membuka peluang dengan kemenangan 1-0 atas China pada laga perdana. Namun, performa yang diharapkan konsisten justru tidak berlanjut di dua pertandingan berikutnya.

Situasi ini mengingatkan pada performa Timnas U-17 Indonesia di ajang sebelumnya, yakni Piala AFF U-17 2026.

Saat itu berlaga di Gresik, tercatat Garuda Muda sempat menang meyakinkan 4-0 atas Timor Leste pada laga pembuka.

Akan tetapi, perjalanan Timnas Indonesia kemudian menemui hambatan setelah kalah dari Malaysia (0-1) dan ditahan imbang Vietnam (0-0).

Pada turnamen Piala Asia U-17, PSSI juga menurunkan tiga pemain diaspora, yakni Matthew Baker, Mike Rajasa Hoppenbrouwers, dan Noha Oliver Potar Pohan Simangunsong.