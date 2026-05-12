Nestapa Perjalanan Timnas U-17 Indonesia Bersama Si Kurus, Mentok di Fase Grup
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala Asia U-17 2026 lebih cepat setelah gagal menembus babak perempat final.
Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tersingkir di fase grup seusai kalah 1-3 dari Jepang pada laga yang digelar di Lapangan A King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Selasa (12/5/2026).
Hasil ini menjadi kekalahan kedua Garuda Muda setelah sebelumnya takluk 0-2 dari Qatar.
Sebelumnya, Putu Ekayana dan kolega sempat membuka peluang dengan kemenangan 1-0 atas China pada laga perdana. Namun, performa yang diharapkan konsisten justru tidak berlanjut di dua pertandingan berikutnya.
Situasi ini mengingatkan pada performa Timnas U-17 Indonesia di ajang sebelumnya, yakni Piala AFF U-17 2026.
Saat itu berlaga di Gresik, tercatat Garuda Muda sempat menang meyakinkan 4-0 atas Timor Leste pada laga pembuka.
Akan tetapi, perjalanan Timnas Indonesia kemudian menemui hambatan setelah kalah dari Malaysia (0-1) dan ditahan imbang Vietnam (0-0).
Pada turnamen Piala Asia U-17, PSSI juga menurunkan tiga pemain diaspora, yakni Matthew Baker, Mike Rajasa Hoppenbrouwers, dan Noha Oliver Potar Pohan Simangunsong.
Penampilan Timnas Indonesia di bawah asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menjadi sorotan seusai gagal tampil maksimal di Piala AFF dan Piala Asia U-17, Selasa (12/5)
