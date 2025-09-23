menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG

Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG

Nestle Bersama Pemkab Karawang Menghadirkan Program Pemagangan GEMILANG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Program pemagangan GEMILANG hasil kerja sama Nestle dengan Pemkab Karawang. Foto: nestle

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia dan Pemkab Karawang menghadirkan program pemagangan - Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang (GEMILANG).

Program itu bertujuan untuk membekali anak muda lokal dengan keterampilan teknis dan soft skills yang dibutuhkan industri, sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Direktur Corporate Affairs dan Sustainability Nestlé Indonesia, Sufintri Rahayu, menjelaskan bahwa program GEMILANG adalah wujud nyata komitmen perusahaan memberdayakan masyarakat.

Baca Juga:

“Kami percaya bahwa membangun bangsa dimulai dari memberikan kesempatan dan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas,” kata Sufintri.

Program pemagangan sejalan dengan pendekatan Creating Shared Value (CSV) Nestlé, di mana keberhasilan bisnis harus diimbangi dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyambut baik kolaborasi tersebut.

Baca Juga:

"Program GEMILANG sejalan dengan visi kami untuk menciptakan SDM Karawang yang unggul dan siap menghadapi tantangan industri."

"Kami berharap anak-anak muda Karawang dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.

Nestle Indonesia dan Pemkab Karawang menghadirkan program pemagangan - Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang (GEMILANG).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI