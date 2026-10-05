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NetApp Hadirkan Kapabilitas Baru untuk Infrastruktur Hybrid Multi-Cloud

NetApp Hadirkan Kapabilitas Baru untuk Infrastruktur Hybrid Multi-Cloud
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NetApp menghadirkan kapabilitas baru untuk infrastruktur hybrid multi-cloud bagi perusahaan. Foto dok. NetApp

jpnn.com, JAKARTA - NetApp memperkenalkan sejumlah kapabilitas baru untuk memperkuat pengelolaan infrastruktur hybrid multi-cloud bagi perusahaan.

Pembaruan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan mengelola data dan beban kerja secara lebih konsisten di lingkungan on-premise maupun cloud, termasuk dari sisi tata kelola, efisiensi, hingga kedaulatan data. 

Senior Vice President dan General Manager Platform NetApp Sandeep Singh mengatakan perusahaan tidak seharusnya harus memilih antara performa dan kontrol infrastruktur on-premise dengan fleksibilitas cloud.

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"Langkah itu dilakukan seiring meningkatnya penggunaan aplikasi perusahaan dan beban kerja artificial intelligence (AI) yang tersebar di pusat data, public cloud, sovereign region, hingga arsitektur AI Factory," ungkapnya, Senin (5/10).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan fleksibilitas infrastruktur. Organisasi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang konsisten sekaligus mampu menjaga biaya, keamanan, dan tata kelola data. 

"Kapabilitas hybrid multi-cloud baru ini membantu perusahaan menghilangkan batas antarlingkungan, beroperasi dengan otonomi yang lebih besar, serta menempatkan efisiensi, kedaulatan, dan kontrol sebagai inti strategi data mereka," ucapnya. 

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Sejumlah pembaruan yang diperkenalkan antara lain NetApp Keystone Sovereign, yang ditujukan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan terkait residensi dan kedaulatan data.

NetApp juga memperkenalkan Console Autonomous Operations yang menggunakan otomatisasi dan AI untuk membantu perusahaan memprediksi masalah, mempercepat penyelesaian insiden, serta mengoptimalkan kapasitas dan biaya.

NetApp menghadirkan kapabilitas baru untuk infrastruktur hybrid multi-cloud bagi perusahaan.

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