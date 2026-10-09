NetApp Perkenalkan Novus, Diklaim Mampu Tembus Kecepatan 100 TB per Detik

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan infrastruktur data NetApp memperkenalkan NetApp Novus, arsitektur penyimpanan data generasi terbaru yang dirancang untuk mendukung kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berskala besar.

Teknologi yang diumumkan pada Kamis (8/10) itu diklaim mampu menghadirkan throughput agregat lebih dari 100 terabyte (TB) per detik, sehingga dapat mendukung pengoperasian ratusan ribu hingga jutaan unit pemrosesan grafis (GPU).

Chief Product Officer NetApp, Syam Nair, mengatakan pertumbuhan infrastruktur AI membutuhkan sistem penyimpanan yang mampu mengimbangi peningkatan kemampuan pemrosesan GPU.

Menurut dia, arsitektur penyimpanan konvensional berpotensi menjadi hambatan ketika volume data yang harus diproses terus meningkat.

"AI factory kesulitan dan ekonomi GPU runtuh ketika data tidak mampu mengimbangi," ujar Syam, Jumat (9/10).

Dia menjelaskan.sistem penyimpanan yang selama ini digunakan dalam lingkungan komputasi berkinerja tinggi atau high-performance computing (HPC) belum sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan AI factory dalam skala masif.

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Bahkan, menurut NetApp, tingkat pemanfaatan GPU pada arsitektur tradisional dapat turun hingga di bawah 30 persen apabila pasokan data tidak mampu mengikuti kebutuhan komputasi.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional sekaligus mengurangi efisiensi investasi infrastruktur AI.