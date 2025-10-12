Netflix Kini Bisa Main Gim di TV, Pakai Ponsel Jadi Kontroler

menu
Ilustrasi main gim Netflix di TV. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Netflix mulai pekan ini menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna memainkan gim langsung di layar televisi pintar (smart TV).

Inovasi itu memperluas pengalaman pengguna yang selama ini hanya menikmati konten film dan serial.

Laporan awal mengenai rencana Netflix membawa gim ke layar TV muncul pada awal 2023.

Setelah meluncurkan aplikasi pengendali gim untuk perangkat iOS pada akhir tahun lalu, perusahaan akhirnya merealisasikan fitur tersebut.

Kini pelanggan Netflix dapat membuka tab Games di aplikasi Netflix versi TV, memilih gim yang diinginkan, lalu menggunakan ponsel sebagai pengendali.

Bersamaan dengan peluncuran fitur baru, Netflix juga memperkenalkan deretan gim yang bisa dimainkan bersama, seperti Boggle Party, LEGO Party!, Party Crashers, Pictionary: Game Night, dan Tetris Time Warp.

Gim-gim tersebut saat ini baru tersedia di beberapa model TV dan wilayah tertentu, namun akan diperluas secara bertahap.

Langkah menghadirkan gim berkonsep permainan kelompok dinilai sebagai strategi cerdas Netflix untuk meningkatkan interaksi pengguna dan memperkuat loyalitas pelanggan.

