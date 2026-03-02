menu
Netflix Menyerah, Paramount Ambil Alih Warner Bros dengan Nilai Rp 1.700 Triliun
Ilustrasi logo Warner Bros. Foto: shutterstock

jpnn.com - Langkah besar di industri hiburan global akhirnya datang dari Paramount Global. Raksasa media itu mengumumkan kesepakatan mengakuisisi Warner Bros. Discovery.

Akuisisi itu bernilai fantastis USD 111 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun.

Angka yang bukan hanya mencerminkan ambisi, tetapi juga pertaruhan besar di tengah lanskap bisnis media yang kian kompetitif.

Pengumuman dilakukan Jumat waktu setempat, hanya sehari setelah Netflix menyatakan mundur dari proses penawaran.

Bagi Netflix, harga yang berkembang dalam negosiasi sudah tak lagi menarik secara finansial. Bagi Paramount, justru di situlah peluang itu diambil.

Dalam kesepakatan tersebut, Paramount sepakat membayar USD 31 per saham WBD.

Ada pula skema “ticking fee” sebesar 0,25 dollar AS per kuartal bagi pemegang saham, yang mulai berlaku setelah 30 September 2026.

Artinya, jika proses persetujuan regulator berjalan lebih lama, nilai transaksi bisa ikut membengkak.

