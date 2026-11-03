Netizen RI Geram! Piala Asia 2027 Mundur Setahun, AFC Diserbu Kritik

jpnn.com - Keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menunda Piala Asia 2027 memancing beragam reaksi dari netizen Indonesia.

Bukan hanya kecewa, sejumlah netizen bahkan mempertanyakan keputusan AFC yang memilih menunda turnamen ketimbang memindahkan lokasi penyelenggaraan.

Piala Asia 2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 kini mengalami perubahan jadwal.

Turnamen yang akan digelar di Arab Saudi tersebut resmi dijadwalkan ulang menjadi 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

Perubahan jadwal itu membuat publik sepak bola Tanah Air harus menunggu lebih lama untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di panggung tertinggi sepak bola Asia.

Banyak netizen mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Apalagi, antusiasme suporter Indonesia untuk melihat Skuad Garuda bersaing dengan negara-negara elite Asia sudah begitu besar.

"Udah nunggu 2 bulan jadinya nunggu satu tahun," tulis salah satu akun.

"Lama banget setahun, kayak gak ada venue laen," komentar netizen lainnya.