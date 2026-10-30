Netra Runtime Jadi Portofolio Investasi Baru Init-6 di Sektor AI

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan modal ventura Init-6 memperkenalkan Netra Runtime, sebuah perusahaan penyedia infrastruktur inferensi kecerdasan buatan (AI) asal Indonesia, sebagai portofolio investasi terbarunya.

Netra Runtime hadir untuk membantu organisasi menjalankan model AI secara lebih cepat dan efisien, baik melalui infrastruktur GPU milik sendiri maupun layanan komputasi awan.

Platform besutan Rifky Bujana Bisry ini berupaya menjawab tantangan adopsi AI yang kini bergeser dari sekadar mencari model tercepat ke efisiensi operasional demi menghasilkan unit ekonomi yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Keberadaan infrastruktur ini dinilai krusial lantaran kepemilikan GPU yang kuat tidak serta-merta menjamin inferensi cepat atau efisiensi biaya.

Terutama, bagi organisasi di Indonesia yang menuntut kendali penuh atas data sensitif dan lokasi pemrosesan mereka.

Netra pun menjawab ragam kebutuhan tersebut melalui penyebaran privat (private deployment) untuk pemilik GPU mandiri serta layanan antarmuka pemrograman aplikasi (API) terkelola berbasis penggunaan.

"Dalam private deployment, perangkat lunak ini berjalan di infrastruktur GPU milik pelanggan, sehingga pelanggan tetap memegang kendali penuh atas model dan data mereka," ujar Nugroho Herucahyono selaku Founding Partner Init-6 yang juga Co-Founder dan mantan CTO Bukalapak di Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

Berdasarkan pengalamannya di Bukalapak, Nugroho mengungkapkan efisiensi biaya infrastruktur tidak pernah hanya bertumpu pada perangkat keras yang dibeli, melainkan seberapa baik perangkat lunak memanfaatkannya.