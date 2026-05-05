Netzme Hadirkan QRIS Lintas Negara, UMKM Kini Bisa Jangkau Pasar Global
jpnn.com, JAKARTA - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu PJP first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok.
Kehadiran integrasi itu memperluas fungsi QRIS dari standar pembayaran nasional menjadi jembatan pembayaran lintas negara bagi pengguna, wisatawan, pelaku usaha, dan UMKM.
CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G. Saputra mengatakan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok bukan sekadar fitur pembayaran baru.
Ini adalah infrastruktur yang membuat UMKM Indonesia lebih siap melayani konsumen global, terutama wisatawan dan pelaku perjalanan dari Tiongkok.
"Kami dapat menghadirkan manfaat di dua sisi antara lain pengguna Indonesia dapat bertransaksi lebih mudah di Tiongkok melalui Netzme Pay, sementara merchant Indonesia dapat menerima pembayaran dari wisatawan Tiongkok melalui Toko Netzme dan QRIS Soundbox Netzme,” ungkap Vicky.
Dia menambahkan partisipasi Netzme mendukung agenda Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) dalam memperkuat konektivitas pembayaran yang efisien, inklusif, dan mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas.
Bagi merchant dan UMKM, manfaat utamanya sederhana pelanggan dari Tiongkok dapat membayar secara digital di merchant QRIS yang telah terhubung.
Sementara itu, dana diterima merchant dalam rupiah sesuai mekanisme QRIS yang berlaku.
Netzme mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu PJP first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rumah BUMN SIG Bantu UMKM Batik Rembang Tembus ke Pasar Global
- bank bjb Dorong Generasi Muda dan UMKM Naik Kelas Lewat Seminar Career Compass di Unpas
- Pelita Air Hadirkan Produk UMKM Unggulan di Atas Pesawat
- Bea Cukai Dukung Pelaku UMKM di Berbagai Daerah Ekspansi Pasar Ekspor Lewat Asistensi
- Dukung UMKM, BPDP Terlibat di Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2026
- Melantik DPD PPEKRAF Sumbar Maria Feronika, Nurliyana: Perempuan UMKM Bangkit