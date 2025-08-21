NeutraDC Summit 2025 Segera Digelar di Bali, Usung Tema AI Collaboration

jpnn.com, BALI - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) kembali menyelenggarakan perhelatan tahunan berskala internasional, NeutraDC Summit 2025.

Memasuki tahun ketiganya, acara ini akan digelar di Mulia Resort, Bali pada 25 Agustus 2025 dengan topik besar 'AI Collaboration'.

Sebagai salah satu forum strategis di Asia Pasifik, NeutraDC Summit mempertemukan para pemimpin industri, regulator, pelaku teknologi, investor, hingga komunitas global.

Ajang ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama membahas arah pertumbuhan infrastruktur digital, tata kelola data, dan ekosistem kecerdasan artifisial (AI) di kawasan.

Tema AI Collaboration menyoroti kebutuhan krusial menghadapi era AI yang semakin kompleks.

Tantangan dalam pengembangan teknologi ini tidak lagi sekadar bergantung pada ketersediaan lahan dan energi, tetapi menuntut adanya sinergi lintas batas antara pelaku industri, regulator, hingga penyedia teknologi.

Indonesia melalui NeutraDC mengambil peran katalis dalam memperkuat orkestrasi ekosistem AI regional yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing global.

“Tahun ini, fokus kami semakin tajam tentang bagaimana membangun ekosistem AI itu sendiri. Kami percaya, kolaborasi adalah kunci untuk memastikan AI berkembang bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing Indonesia, dan mengakselerasi ekonomi digital kawasan,” jelas CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F.