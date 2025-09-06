Nevach Rilis Video Klip 'Pelipur Lara Nestapa' Dalam Konsep Short Movie

menu
Grup band emo rock asal Bali, Nevach. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Grup band Nevach konsisten menyajikan musik alternative rock/emo di industri musik Indonesia.

Setelah merilis album perdana pada Maret lalu, Nevach menghadirkan video klip 'Pelipur Lara Nestapa' dengan konsep short movie.

Judul video klip tersebut diambil dari tajuk album 'Pelipur | Lara | Nestapa'. Dua lagu yang disajikan di video klip itu adalah 'Pelipur Lara' dan 'Lara Nestapa'.

Sebagai informasi, video klip 'Pelipur Lara Nestapa' diproduksi oleh Kraya Cinema dengan sang basisst, Aris Tetsuya, sebagai sutradara, serta Reno Fachreza sebagai produser eksekutif.

"Kami menyiapkan video klip untuk Pelipur Lara Nestapa memang dengan konsep sinematik seperti film pendek. Kendala penggarapan pasti ada, terutama soal teknis," ujar Aris dalam keterangannya.

"Tapi, kami jalani dengan hati-hati. Buat kami, visual ini adalah cara lain untuk memperdalam pesan album, supaya pendengar bisa merasakan ceritanya lebih utuh," sambungnya.

Video klip 'Pelipur Lara Nestapa' dikemas dengan sangat serius dan sinematik.

Ada kisah menyayat hati yang sangat terasa dan hal itu sesuai dengan tema utama dari album perdana Nevach.

