Nevo: Cara Baru Changan Mendefinisikan Mobil Listrik Keluarga di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Di bawah naungan Indomobil Group, Changan Automobile telah memboyong sub-brand teranyarnya: Nevo.

Bukan sekadar lini produk baru, Nevo membawa napas baru dalam peta otomotif tanah air.

Nama itu lahir dari tiga pijakan utama—New Evolution, New Vision, dan New Origin.

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Visi Nevo sederhana tetapi menyentuh: teknologi otomotif seharusnya tidak membuat pengemudi bingung, melainkan mempermudah hidup manusia.

"Nevo hadir untuk meneruskan semangat Changan, membawa teknologi elektrifikasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari," ungkap CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Pembuktian pertama Nevo di Indonesia diwakili oleh Changan Nevo Q05.

SUV listrik itu dirancang khusus menyasar generasi muda dan keluarga modern, yang mendambakan kepraktisan tanpa mengorbankan kenyamanan.

Begitu melangkah ke dalam kabinnya, rasanya seperti memasuki ruang keluarga yang lapang.