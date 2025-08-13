New Balance Gandeng Pop Icon Rosalia Jadi Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - New Balance menggandeng Rosalía sebagai global ambassador terbaru mereka.

Selain eksistensinya di dunia musik, Rosalía juga sempat viral di media sosial pada Mei lalu berkat penampilan fashion-nya.

Dia tertangkap hadir di momen fitting Met Gala, memakai t-shirt, rok putih feminin, dipadukan dengan sepatu football New Balance 442 PRO FG V2 yang terkesan maskulin.

“Rosalía membawa semangat independen yang selalu New Balance jaga sejak 1906. Sebuah kehormatan Rosalía bisa bergabung dengan kami. Dia membawa keunikan, kreativitas, dan keberanian berekspresi yang anti-mainstream. Dia tidak menjadi follower tren, tapi justru pionirnya. Lewat kolaborasi ini, New Balance siap membawa gebrakan baru dengan strategi yang fokus pada produk dan storytelling. Tampil beda’ adalah kekuatan yang menyatukan kami," ujar Chris Davis, Brand President dan Chief Marketing Officer New Balance.

Rosalía menjadi sosok yang memperkenalkan koleksi terbaru dari New Balance, yaitu 204L, sepatu lifestyle dengan siluet low-profile yang terinspirasi dari sepatu retro runner.

Menggunakan material suede premium dan desain sleek, sepatu ini hadir sebagai representasi nilai New Balance yang setara antara aspek sport dan fashion – melebur menjadi satu konsep sportstyle, yang menjadi tren terkini di masyarakat.

Rosalía juga membagikan antusiasmenya.

"Kecintaan saya terhadap fashion dan desain terus berkembang seiring waktu. Saya sudah lama menjadi penggemar New Balance, sehingga kolaborasi ini rasanya sangat istimewa. Apresiasi untuk New Balance yang berhasil menjembatani dunia olahraga dan budaya dalam beberapa tahun terakhir," ungkapnya.