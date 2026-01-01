New Look by Dr. Song Hadirkan Pendekatan Baru dalam Feminime Wellness

jpnn.com, JAKARTA - New Look by Dr. Song secara resmi meluncurkan Cleopatra Secret Touch, sebuah treatment rejuvenasi area kewanitaan yang dirancang untuk membantu wanita menjaga kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan dirinya di setiap fase kehidupan.

Salah satu dokter di New Look by Dr. Song, yakni dr. Veronica Peny Laba lantas mengungkapkan, treatment tersebut memiliki banyak manfaat.

"Jadi fungsi Cleopatra Secret Touch ini treatment-nya adalah untuk mengencangkan liang kewanitaan, terus meningkatkan kontraksi ototnya, melembabkan, dan meningkatkan sensasi saat berhubungan, serta mencerahkan area selangkangan," ujar dr. Veronica Peny Laba di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Dia menyebut bahwa perawatan medis tanpa operasi tersebut memiliki downtime yang sangat singkat, tetapi dengan manfaat yang sangat luas bagi kesehatan dan estetika wanita.

"Kami itu tanpa operasi, downtime-nya pun hanya satu minggu," tuturnya.

Walau demikian, kata Peny, semua treatment itu ada maintenance-nya.

"Maintenance-nya itu adalah dengan olahraga Kegel atau V-Sport ini," ucapnya.

Oleh karena itu untuk melengkapi manfaat treatment, New Look by Dr. Song berkolaborasi dengan V SPORT Studio yang menghadirkan program movement dan latihan yang berfokus pada penguatan area core dan pelvic floor.