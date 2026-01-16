menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia

New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia

New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teaser kokpit New Mitsubishi Xforce. Foto: mitsubishi

jpnn.com - Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Xforce yang ditujukan untuk pasar Malaysia.

Sinyal tersebut menguat setelah Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) merilis gambar dan video teaser terbaru.

Menariknya, teaser tidak menyoroti tampilan eksterior, melainkan fokus pada desain dasbor dan kabin.

Baca Juga:

Mitsubishi tampaknya ingin menegaskan karakter Xforce sebagai SUV yang menawarkan ruang luas, kesan elegan, serta perancangan matang demi menunjang kepraktisan dan kenyamanan harian.

Salah satu detail yang langsung mencuri perhatian ialah kehadiran speaker pintu Yamaha Coaxial 2-Way.

Artinya, Xforce akan dibekali sistem Premium Dynamic Sound Yamaha, seperti yang sudah diterapkan di beberapa pasar ASEAN lainnya.

Baca Juga:

Sistem audio bermerek dari produsen ternama ini terbilang jarang dijumpai di segmen SUV merek mainstream.

Nuansa premium juga diperkuat lewat dasbor yang dilapisi kain bertekstur kasar dengan dominasi warna abu-abu.

Mitsubishi Motors dikabarkan tengah menyiapkan penyegaran untuk Xforce yang ditujukan untuk pasar Malaysia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI