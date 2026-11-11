New Mitsubishi Xforce Makin Ganteng dan Lebih Dewasa
jpnn.com, JAKARTA - Langkah PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyempurnakan New Xforce versi mesin konvensional (ICE) bukan sekadar formalitas penyegaran.
Sejak diperkenalkan pada 16 Juli 2026, SUV ini tampil lebih ramah, nyaman, dan mengerti betul apa yang dicari pengendara perkotaan.
Perubahan paling terasa ada di balik rasa berkendaranya. Jika versi sebelumnya kental dengan karakter kaki-kaki yang kaku dan sporty, racikan suspensi baru New Xforce ICE kini jauh lebih lembut.
Guncangan di jalan berlubang atau bergelombang teredam halus tanpa mengorbankan stabilitas saat dipacu di kecepatan tinggi.
Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar tak segan menyebut perubahan ini sebagai penyempurnaan terbaik.
"Handling-nya jadi lebih mudah. Kalau yang dulu rasanya sporty, yang ini rasanya soft," ungkapnya.
Kenyamanan itu berlanjut begitu pintu kabin dibuka.
Sensasi kabin kini terasa lebih lapang dan premium berkat hadirnya frameless panoramic roof yang membentang di paruh atap.
Langkah MMKSI menyempurnakan New Mitsubishi Xforce versi mesin konvensional (ICE) bukan sekadar formalitas penyegaran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Biaya Hidup Ketat, Cek Rekomendasi Mobil Bekas 'Smart Buying' Versi OLX
- Kenangan Lama Kembali, Kia Carens Kini Berbisik Tanpa Emisi
- Aprilia SXR 125: Pilihan Matic GT Entry Level
- Piaggio Beverly Dapat Sentuhan Baru, Makin Modern
- AUKSI dan Transkon Hadirkan Solusi Kepemilikan Kendaraan Melalui Lelang Hybrid
- Chery Indonesia Gelar Kampanye Recall Preventif OMODA 5 Z & RZ, Cek VIN di Sini