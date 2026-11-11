New Mitsubishi Xforce Makin Ganteng dan Lebih Dewasa

jpnn.com, JAKARTA - Langkah PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyempurnakan New Xforce versi mesin konvensional (ICE) bukan sekadar formalitas penyegaran.

Sejak diperkenalkan pada 16 Juli 2026, SUV ini tampil lebih ramah, nyaman, dan mengerti betul apa yang dicari pengendara perkotaan.

Perubahan paling terasa ada di balik rasa berkendaranya. Jika versi sebelumnya kental dengan karakter kaki-kaki yang kaku dan sporty, racikan suspensi baru New Xforce ICE kini jauh lebih lembut.

Guncangan di jalan berlubang atau bergelombang teredam halus tanpa mengorbankan stabilitas saat dipacu di kecepatan tinggi.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar tak segan menyebut perubahan ini sebagai penyempurnaan terbaik.

"Handling-nya jadi lebih mudah. Kalau yang dulu rasanya sporty, yang ini rasanya soft," ungkapnya.

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Kenyamanan itu berlanjut begitu pintu kabin dibuka.

Sensasi kabin kini terasa lebih lapang dan premium berkat hadirnya frameless panoramic roof yang membentang di paruh atap.