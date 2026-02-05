menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » New Paragon KTV Disegel Pemkot Pekanbaru Gegara Pesta Waria

New Paragon KTV Disegel Pemkot Pekanbaru Gegara Pesta Waria

New Paragon KTV Disegel Pemkot Pekanbaru Gegara Pesta Waria
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyegelan THM New Paragon Cafe and KTV di Pekanbaru oleh Satpol PP atas dugaan pesta waria. ANTARA/Bayu Agustari Adha

jpnn.com - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV and Cafe buntut adanya dugaan pesta waria yang mencuat di tengah masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran operasional.

Agung meminta agar pengelola tidak menjalankan aktivitas apa pun hingga persoalan tersebut benar-benar jelas.

Baca Juga:

"Hari ini saya sudah menyegel dan menempelkan stiker. Pengelola tidak boleh beroperasi dulu," kata Agung didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta beserta jajaran dan personel Satpol PP di lokasi Jalan Sultan Syarif Kasim II, Selasa (3/2/2026).

Langkah ini juga merupakan tindak lanjut atas tuntutan Forum Masyarakat Riau Antimaksiat (FORMARAM) yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka mendesak penutupan New Paragon menyusul viralnya dugaan pesta waria di tempat hiburan malam tersebut.

Baca Juga:

Walakin, Agung menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Polresta Pekanbaru.

Jika nantinya terbukti pihak manajemen memfasilitasi kegiatan yang melanggar aturan, maka izin operasional New Paragon akan dicabut.

Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV and Cafe buntut adanya dugaan pesta waria.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI