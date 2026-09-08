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New Suzuki Baleno: Tak Sekadar Ganti Tampilan, Harga Rp 114 Juta

New Suzuki Baleno: Tak Sekadar Ganti Tampilan, Harga Rp 114 Juta
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New Suzuki Baleno. Foto: suzuki

jpnn.com - Pasar hatchback perkotaan kembali hangat. Maruti Suzuki baru saja melepas New Suzuki Baleno di India lewat jaringan premium Nexa.

Kali ini, mereka tak cuma main aman dengan mempercantik tampilan luar, tetapi benar-benar merombak rasa berkendaranya dari dalam.

Sekilas pandang, wajah barunya kini makin tegas. Gril berdesain Liquid Flow dipadu aksen krom melintang terasa kuat kesan mapan.

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Sorot mata utamanya kini mengandalkan LED futuristik dengan DRL tiga titik yang khas, disempurnakan pelek 16 inci berkarakter sporty.

Namun, kejutan sebenarnya baru terasa saat membuka pintu dan duduk di dalam kabin.

Nuansa ganda warna hitam dan biru gelap menyapa dengan kesan elegan.

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Di tengah dasbor, melayang layar sentuh 9 inci yang sudah terhubung nirkabel ke ponsel pintar.

Perjalanan melintasi kemacetan kota pun terasa makin rileks berkat alunan musik dari sistem audio Surround Sense by Arkamys.

Pasar hatchback perkotaan kembali hangat. Maruti Suzuki baru saja melepas New Suzuki Baleno di India lewat jaringan premium Nexa.

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