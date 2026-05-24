New Suzuki Burgman 15: Siap Menantang Dominasi PCX dan NMax

jpnn.com - Kehadiran Suzuki di segmen skuter gambot tampaknya selalu menjadi perhatian. Kali ini lewat peluncuran New Suzuki Burgman 15 model 2026.

Model terbaru yang mengaspal di Kolombia itu langsung memunculkan spekulasi bahwa Suzuki serius menantang dominasi Yamaha NMax dan Honda PCX.

Di mana kedua skuter gambot itu menguasai pasar skutik 150cc di banyak negara, termasuk Indonesia.

Secara tampilan, Burgman 15 terbaru masih mempertahankan DNA khas keluarga Burgman yang identik dengan desain besar dan elegan.

Bodinya terlihat bongsor dengan fairing lebar, dipadukan windshield tinggi yang memberi aura skuter touring premium.

Karakter desainnya bahkan terasa lebih dekat dengan skuter Eropa ketimbang skutik sporty pada umumnya.

Kesan mewah itu makin kuat lewat fascia depan modern yang tampil bersih dan berkelas.

Suzuki tampaknya juga tetap fokus pada kenyamanan sebagai nilai jual utama.