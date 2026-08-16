New Suzuki XL7 Alpha Hybrid Paling Diminati Warga Kota Besar

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki XL7 terbaru langsung mendapat sambutan positif sejak diperkenalkan di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dalam 16 hari, pemesanan model terbaru SUV tujuh penumpang Suzuki itu sudah menembus lebih dari 1.300 unit.

Deputy Managing Director PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan, angka pemesanan tersebut menjadi awal yang positif bagi XL7 terbaru.

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“Total pemesanan (SPK) lebih dari 1.300 unit. Bagi Suzuki, capaian ini menjadi awal yang berarti sekaligus menunjukkan penerimaan konsumen terhadap XL7,” ujar Donny, Sabtu (15/8).

Menariknya, varian New XL7 Alpha Hybrid menjadi model yang paling banyak diminati konsumen.

Menurut Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Randy R. Murdoko varian tertinggi New XL7 tersebut mendominasi.

"New XL7 Alpha Hybrid itu kontribusinya sekitar 47 persen, hampir setengah," kata Randy.

Terkait area sebaran New XL7, Randy menambahkan masih didominasi kota-kota besar.