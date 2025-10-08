New Toyota Camry 2.5 V Terasa Mahal Untuk Sesuatu yang Familiar
jpnn.com, JAKARTA - PT. Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan Camry 2.5 V AT terbaru, sedan premium yang diklaim tampil lebih modern dan berkelas.
Marketing Director PT. Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide, menjelaskan bahwa pembaruan tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan bertujuan memperkuat nilai dan posisi Camry di segmen sedan premium.
“Kami berusaha mempertahankan posisi Toyota Camry sebagai market leader di segmen Premium Sedan dengan menghadirkan berbagai pilihan, termasuk model gasoline bagi pelanggan,” ujar Oide dalam keterangannya, Rabu (8/10)
Namun, di balik desain elegan dan sederet fitur yang terdengar canggih, ada sejumlah catatan yang membuat Camry kali ini terasa kurang menggigit di segmennya.
Harga Makin Tinggi, Mesin Masih Lama
Harga Camry 2.5 V AT kini tembus Rp 853,3 juta untuk warna standar dan Rp 856,4 juta untuk warna premium.
Sebagai perbandingan, model sebelumnya dijual sekitar Rp 820,3 juta, artinya ada kenaikan lebih dari Rp 30 juta hanya untuk penyegaran eksterior dan fitur minor.
Selain itu, mesin yang dipakai masih sama A25A-FKS 2.5 liter naturally aspirated, yang sudah digunakan sejak generasi sebelumnya.
Bagi pencinta teknologi dan inovasi, New Toyota Camry 2.5 V kali ini mungkin terasa mahal untuk sesuatu yang terlalu familiar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seusai Skandal Daihatsu, Kini Giliran Toyota Recall 1 Juta Mobil Karena Masalah Airbag
- Didampingi Kompol Purwanta, Gubernur Kaltara Cek Kondisi Mobil Almarhum AKP Novandi
- Fakta soal Cincin di Jari Fatimah yang Tewas Kecelakaan Bersama AKP Novandi
- Saksi Mata Melihat Toyota Camry Tabrak Separator Busway, Terbakar, Bum! Mengerikan
- Detik-Detik Kecelakaan Maut Toyota Camry di Jakpus, 2 Orang Tewas, Siapa Mereka?
- Keren ya Mobil Dinas Baru Ketua DPRD ini, Sebegini Harganya