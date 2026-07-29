New Xforce Hybrid Bintang Utama Mitsubishi di GIIAS 2026, Harga Spesial Berlaku

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menjadikan New Xforce Hybrid sebagai bintang utama di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Bersamaan dengan peluncurannya, Mitsubishi juga masih menawarkan harga spesial bagi konsumen selama pameran berlangsung.

New Xforce HEV masih ditawarkan dengan harga spesial Rp 445 juta.

Selain menjadi model hybrid pertama yang dipasarkan di tanah air, SUV ini juga diproduksi secara lokal oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).

Indonesia pun dipercaya sebagai basis produksi New Xforce HEV untuk pasar ASEAN.

Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, mengatakan Mitsubishi terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

"Tahun ini kami memasuki fase baru dengan lini produk yang makin lengkap, pilihan teknologi lebih luas, serta fokus yang makin kuat pada pengalaman pelanggan," ujar Kurita di Tangerang, Rabu (29/7).

Mengusung tema Life's Adventure: Elevating Every Experience, Mitsubishi tidak hanya memamerkan kendaraan, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bagi pengunjung GIIAS 2026.