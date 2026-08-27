New Xforce Hybrid Tawarkan Harga Spesial di GIIAS Surabaya 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warga Surabaya dan Jawa Timur akhirnya punya kesempatan emas buat berkenalan langsung dengan mobil Hybrid pertama Mitsubishi, New Xforce HEV.

Di GIIAS Surabaya 2026 yang dihelat di Grand City Convex pada 26–30 Agustus ini, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memboyong New Xforce HEV sebagai bintang utama di Booth D.

MMKSI berharap publik bisa merasakan sendiri sensasi di balik kemudi New Xforce.

Terlebih, ketangguhan mobil itu sudah diuji lewat aksi Single Tank Challenge—perjalanan darat tanpa henti dari Jakarta sampai Bali sejauh 1.172 kilometer.

"Kami ingin membawa pengalaman berkendara ini lebih dekat ke masyarakat Surabaya dan Jawa Timur," kata Subdivision Head of Sales & Marketing Division MMKSI, Guntur Harling, dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Menurutnya, cara terbaik mengenal karakter mobil ialah dengan langsung merasakannya di jalanan.

Buat yang penasaran, pengunjung bisa langsung menjajal unit test drive New di rute khusus sepanjang 1,4 kilometer.

Suasana booth juga makin meriah berkat kehadiran deretan lini andalan lainnya seperti Pajero Sport, Xpander, dan sang pendatang baru Destinator.